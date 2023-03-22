شابان بشرم الشيخ يصممان أفضل بدلة غطس عالميا ضد الرصاص

نجح الشابان محمد عبد التواب وعبد النعيم فاروق بشرم الشيخ، في تصميم افضل بدلة غطس عالميا تظل أطول وقت تحت في أعماق البحر بدون تأثر بالمياه ، وبدون دخول نقطه مياه إلي الغطاس الذي يرتدي البدلة .

وحصل موقع " صدي البلد " الاخباري علي صور لهذه البدلة التي تعتبر الافضل عالميا في عالم الغوص .

وقال الشاب محمد عبد مصمم بدلة الغطس، إن هذه البدلة هي الأفضل عالميا، وتم تصميمها وتصنيعها بايدي مصرية مشيرا إلي إن مادة البدلة يصنع قميص واقي من الرصاص مشيرا إلي إنها سنوات بدون تاثر بالمياه المالحة.

وأضاف عبد النعيم فاروق، أن بدلة الغطس لها مواصفات فريدة من بينها انها خفيفة الوزن وثلاث طبقات وضد المياه .

وأشاد خبراء الغوص بهذه البدلة التي تعتبر صناعة مصرية خالصة بايدي مصرية .

وقال الشابان مصمما البدلة انهما يعملان منذ فترة في تصنيع بدل الغطس و ينافسان عالميا في تصميم افضل بدل الغطس .

وكان الشابان عبد التواب وفاروق صمما افضل بدل غطس من بينها بدلة الغطاس العالمي صدام الكيلاني الذي دخل بها موسوعة جينيس العالمية بأطول غطسة في اعماق البحر علاوة علي تصميم بدل غطس سواريه وأشكال مختلفة من بدل الغطس نال إعجاب خبراء الغطس .

افضل بدل الغطس

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