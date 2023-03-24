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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشفت الحقيقة.. إعلان صادم من روسيا بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، إن تصريحات أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هراء وأكاذيب بنسبة 100٪، ولا أحد يحتاج إليها هناك.

 

وقال مدفيديف: "هل سيستمرون في دعمهم؟ لا أعرف. كل هذه التصريحات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هراء وكذب بنسبة 100٪. من الذي يحتاجها هناك بهذا الشكل؟ لذلك، من المهم أن يكذبوا لطمأنة الأوكرانيين".

 

وفي وقت سابق، حث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دول الاتحاد الأوروبي على زيادة وتسريع إمداد بلاده بالأسلحة إلى جانب فرض عقوبات إضافية على روسيا، قائلا إن الحرب قد تستمر لسنوات.

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في خطاب فيديو طويل شديد اللهجة لقادة الاتحاد الأوروبي، قال زيلينسكي: “المحبط بشكل واضح إن الأمر متروك للكتلة المكونة من 27 دولة لاتخاذ إجراءات لاحتواء روسيا بعد مرور أكثر من عام على غزوها لأوكرانيا”.

منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي

وعلى وجه الخصوص، كرر زيلينسكي، مطالبته بصواريخ بعيدة المدى، والمزيد من الذخيرة والمزيد من الطائرات الحديثة، وقال إن “الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تسريع عملية منح أوكرانيا عضوية الاتحاد”.

وقال زيلينسكي: “إذا انتظرت أوروبا، فقد يكون لدى روسيا الوقت لإعادة تجميع صفوفهم والاستعداد لسنوات من الحرب. في وسعكم منع ذلك”.

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