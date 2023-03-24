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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطوير حقيقي للجهاز الإداري للدولة

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، يحمل دلالة كبيرة وهامة في مقدمتها أن مصر خلال سنوات معدودة نجحت أن تحقق كل أحلامها ومشروعاتها العملاقة وفي مقدمتها العاصمة الادارية.

وأشار يوسف نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إلى عقد الرئيس السيسي الاجتماع مع الحكومة في مقر القيادة الاستراتيجية، لاستعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وكيل دينية الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي، بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بشكل شامل ونوعي، ليس فقط من خلال تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضا العمل على تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة.

وقال النائب نادر يوسف نسيم: لقاء الرئيس السيسي مع الحكومة في العاصمة الادارية، ضمن خطة الدولة نحو التوجه للجمهورية الجديدة.

 

الرئيس السيسي مجلس الشيوخ العاصمة الإدارية الجديدة تأهيل نقل الوزارات

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