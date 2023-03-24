مهيب عبد الهادي يزف خبرًا سارًا لـ جماهير الأهلي قبل لقاء الهلال

أكد مهيب عبد الهادى أن إدارة النادي الأهلي تجرى مفاوضاتها لتحديد أسعار تذاكر مباراة الفريق الأول أمام الهلال السوداني، المُقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "لجنة المباريات بالنادي الأهلي تعلن غدا السبت اسعار وتفاصيل دخول الجماهير فى مباراة الهلال السوداني.. ومصادر تؤكد : التذكرة ب ٥٠ جنيها لضمان حضور أكبر عدد بعد موافقة الأمن على حضور ٥٠ ألف مشجع".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء السبت 1 إبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.