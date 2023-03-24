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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المسجد الحرام يكشف عن أعداد المصلين في أول أيام رمضان

صدى البلد

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منظومة خدمات متكاملة في استقبال الأعداد المليونية خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، إذ بلغ عدد المستفيدين من الخدمات (1037000) مستفيدا وجُهزت كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وفق منظومة عمل تكاملية بين الوكالات والإدارات المعنية بتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام.
واشتملت خدمات المستفيدين على خدمات توعوية عبر المراكز التوعوية بأجهزتها التفاعلية وموظفيها الأكفاء في تقديم الخدمات التوعوية وتنفيذ برامجها المعتمدة لموسم شهر رمضان المبارك وتوزيع (38400) عبوة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام وساحاته واستهلاك (130000) من المطهرات الصديقة للبيئة في تنظيف المسطحات و (3000) لتر من المعطرات، كما استفاد (2000) قاصد من الكتيبات والمطويات التوجيهية والإرشادية والتوعوية وغيرها من الإصدارات التي خُصصت لتلبية رغبات القاصدين خلال الشهر الفضيل.
وتضمنت إحصاءات المستفيدين من الخدمات في أول أيام شهر رمضان المبارك استفادة أكثر (25000) قاصد من الخدمات التطوعية والاجتماعية والإنسانية التي توفرها الرئاسة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية لتوفير البيئة المناسبة، كما استفاد ما يزيد عن (24000) من خدمات الإرشاد المكاني باللغات العالمية وفق عدد من المبادرات النوعية في الإرشاد المكاني للقاصدين واستعدادات مبكرة لتنظيم منظومة الإرشاد المكاني خلال موسم رمضان المبارك

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