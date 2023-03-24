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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصريون يستحوذون على 83% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين 83% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 9.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 186.2 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 14.9 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.1%، وسجل العرب 8.2%.

سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.360 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.791 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 15625.08 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.08% ليغلق عند مستوى 2765.44 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 4106.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.27% ليغلق عند مستوى 18360.77 نقطة.

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