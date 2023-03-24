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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مركز مصر الثقافي الإسلامي منارة فكرية ودينية في الوطن العربي

النائب عاطف عثمان
النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي افتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أحد الإنجازات المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنارة  العلم وصحيح الدين الإسلامي فى مصر وأفريقيا.

 

وقال كعربان فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مركز مصر الثقافي الإسلامي  سيكون أكبر منارة ثقافية فكرية ودينية فى الوطن العربى والعالم أجمع، مشيرا إلى أنه تم التجهيز للمسجد بأحدث الإمكانات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يستهدف الارتقاء بالنمو الفكري والثقافي والديني والإجتماعي، ويكون منارة الوعي والفكر الصحيح القائم على مبادىء الدين الاسلامي السمحة، التي دائما ما تدعو إلى الخير والعمل وحب الآخر والسلام.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن المركز الثقافي الإسلامي يشمل على  مساحة مسجد مصر، 19100 متر مربع ويتكون من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 و تعلو كل منها قبة إسلامية، لافتا أن تلك المساحة الشاسعة جعلت للمسجد والمركز الملحق به مكانة خاصة وأصبح قبلة النمو الفكري والديني. 

 

كما أن المركز الثقافي الإسلامي، يعزز من مكانة مصر على مصاف السياحة الدينية والثقافية، لاسيما وأنه تم بناؤه على مساحة 19100 متر مربع ويعد ثاني أكبر مسجد في العالم الملحق به المركز الثقافي الإسلامى، ودار القرآن الكريم، ويستهدف إنشاء مركز لتدريب المؤذنين على مقامات الأذان الشريف.

مركز مصر الثقافي مجلس النواب ثاني أكبر مسجد المؤذنين الوطن العربي

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