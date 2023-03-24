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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمنع الهجرة غير الشرعية ..بايدن يعقد اتفاقية مع رئيس الوزراء الكندي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أظهرت وثيقة رسمية أمريكية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عقدوا اتفاقية تهدف إلى منع طالبي اللجوء من عبور الحدود البرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا عبر معابر غير رسمية.

وقال مسؤولون إن الزعيمين ألتقيا صباح اليوم، في أوتاوا وناقشا قضية الهجرة الغير شرعية وكيفية معالجة الوضع الأمني ​​والإنساني في هايتي والحرب الروسية في أوكرانيا والتجارة ومكافحة تغير المناخ،بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وستسمح اتفاقية الهجرة ، وفقًا لقاعدة نهائية من المقرر نشرها في السجل الفيدرالي الأمريكي ، لكندا بإعادة المهاجرين في طريق روكسهام ، وهو نقطة عبور غير رسمية من ولاية نيويورك يستخدمها عدد متزايد من المهاجرين.

وتخضع المعابر الحدودية بين البلدين لاتفاقية الدولية الثالثة الآمنة (STCA) ، والتي تسمح للمسؤولين الأمريكيين والكنديين بإعادة طالبي اللجوء في كلا الاتجاهين عند نقاط الدخول الرسمية ، ولكنها لا تنطبق على المعابر غير الرسمية مثل طريق روكسهام في كيبيك.

وتمد الاتفاقية الدولية الجديدة إلى الحدود بأكملها ، للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في غضون 14 يومًا من العبور ، وستدخل حيز التنفيذ بدءاً من منتصف الليل، وفقًا لمسؤولين من كل من كندا والولايات المتحدة.

وكانت هذه القضية مصدر إزعاج متزايد لترودو ، لكن المتشككين يشيرون إلى صعوبة وتكلفة مراقبة مثل هذه الحدود الطويلة ، والأضرار الإضافية التي قد تسببها للمهاجرين.

كما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي ، لـ قناة MSNBC اليوم : "هناك المزيد من الأشخاص المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية ، إنه أمر مذهل حقًا وتاريخي".

ويذكرأن كندا كانت تضغط على الولايات المتحدة لتمديد الصفقة لفترة من الوقت.

وفي الأشهر الأخيرة ، كانت هناك زيادة حادة في عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون كندا عبر المعابر الحدودية غير الرسمية.

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