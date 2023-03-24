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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار معدات شركات الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة الإسكندرية مع تحذيرات الأرصاد الجوية

القابضة للمياه
القابضة للمياه

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة للشركة القابضة برفع حالة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار ،وذلك في ظل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه والمحاور والمناطق الرئيسية.

من جانبه، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة وذلك استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية مساء غدا الجمعة الموافق أمطار  متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من "35-40كم /ساعة"، وارتفاع الموج يصل الى 2.5 متر.

 

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IMG-20230324-WA0039
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IMG-20230324-WA0040
الشركة القابضة لمياه الشرب الأرصاد الجوية مياة الشرب سقوط امطار تحذيرات الارصاد المهندس ممدوح رسلان

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