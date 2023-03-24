رئيس مصر للطيران: انتعاشة في أداء الشركة على مستوى جميع الأنشطة

أكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، أن حركة الطيران شهدت فى الآونة الأخيرة العودة إلى مستويات أقرب إلى مستوياتها الطبيعة ، منذ جائحة كورونا، وذلك بعد أن رفعت دول العالم القيود عن السفر ، مما ساعد على منح حركة النقل الجوى انتعاشة قوية، صاحبها نموا ملحوظا فى مختلف الأنشطة الأخرى مثل الشحن الجوى والصيانة والخدمات الأرضية والجوية وغيرها، مشيرا إلى أن الجميع شعر بهذه العودة التدريجية وارتفاع المؤشرات فى مختلف الأنشطة.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها المهندس يحيى زكريا، اليوم، لجميع العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف المهندس زكريا أن أول المؤشرات الإيجابية تمثلت فى استلام شركة مصر للطيران أولى طائراتها الجديدة من طراز ايرباص 321من أصل سبع طائرات من هذا الطراز، حرصا منا على مواكبة النمو السريع فى حركة السفر وفتح أسواق جديدة ، وتلبية متطلبات العملاء وتقديم تجربة سفر أكثر رفاهية للجميع ، مشيرا إلى إنه فى نفس الوقت فقد تسلمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى رابع طائراتها التى تم تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن جوى ، استغلالا لإرتفاع الطلب على خدمات الشحن الجوى وزيادة حجم إسطول الشحن للمساهمة بقوة فى هذا السوق المتنامى.

وأوضح المهندس زكريا أنه فى مجال صيانة الطائرات فقد نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى إستضافة مؤتمر صيانة وعمرة الطائرات ،بإفريقيا وكان الحدث الأكبر والأهم فى هذا المجال على المستوى الأفريقى، حيث شهد عدة نجاحات وتوقيع عدد من العقود والشراكات لتقديم الخدمات الفنية للعديد من العملاءأما فيما يتعلق بحركة الخدمات الأرضية فقد أكد بأنها شهدت نموا كبيرا على مستوى المطارات المحلية فى إطار زيادة حركة التشغيل خاصة إلى الوجهات السياحية التى تشهد انتعاشا فى إقبال السائحين.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بإنة تم مؤخرا الإحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء مستشفى مصر للطيران ، حيث تم تنظيم المؤتمر الطبى الأول بهذه المناسبة بحضور وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمى ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالى ، تقديرا لهذا الكيان الطبي الذى شهد طفرة كبيرة على كافة المستويات.

وأكد زكريا أن كل هذه النجاحات تؤكد أن جميع العاملين بمصر للطيران على مستوى المسئولية مهما بلغت التحديات والصعوبات التى واجهوها طوال الفترات الماضية.

وفى نهاية رسالته وجه المهندس زكريا التحية إلى المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمى وعيد الأم ، خاصة أن المرأة المصرية لها مسيرة طويلة على مدى 90 عاما ودورا بارزا فى جميع النجاحات التى حققتها مصر للطيران طوال هذا التاريخ.