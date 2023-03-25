ارتكبت 10 وقائع نصب.. حبس مستريحة المواد الغذائية في مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في تجارة الأغذية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة سيدة لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوي توظيفها في تجارة الأغذية، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم لتضررها من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم لقيامها بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى بدعوى توظيفها فى تجارة المواد الغذائية نظير أرباح شهريه ، إلا إنها لم تقم بذلك أو رد المبلغ تم إستهدافها وضبطها .

وإعترفت بإرتكاب الواقعة ، واقرت بإرتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب ، بإستدعاء المجنى عليهم جميعاً حضروا وإتهموها بالنصب عليهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.