حبس شخصين روجا لبيع طائرات الدرون المحظورة

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالترويج لبيع طائرات الدرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا من ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة، حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما"، وحال سيرهما عكس الاتجاه بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة قماش وبداخلها طائرة إلكترونية "درون" بمشتملاتها، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترف المتهم الثانى بالترويج لبيع طائرات الدرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد اقتصار دور الأول على توصيله، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.