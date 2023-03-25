حبس سيدة و4 أشخاص اختطفوا رجلا لإجباره على التنازل عن منزله بالقاهرة

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس 5 أشخاص بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف شخص بتحريض من السيدة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة للانتقام منه والتعدي عليه بالضرب للتنازل عن عقار صدر قرار لصالحه بتمكينه منه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد لم تجد سيدة وسيلة للانتقام من شخص سوى قيامها بتحريض أشخاص على خطفه داخل ميكروباص منتحلين صفة رجال شرطة، واعتدوا عليه بالضرب وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة للتنازل عن عقار صدر قرار لصالحه بتمكينه منه.

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط السيدة والمتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الزيتون من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بقيام مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بإصطحاب والده من العقار سكنه بدائرة القسم لجهة غير معلومة.

وفى وقت لاحق، حضر للقسم المجنى عليه "مصاب بكدمات وسحجات بالذراعين"، وقرر تضرره من إحدى السيدات مقيمة بالمطرية لقيامها بتحريض بعض الأشخاص "غير معلومين لديه"، على استدراجه بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، واقتياده إلى إحدى المناطق بالقليوبية، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وبعض الإقرارات لا يعلم مضمونها، وعقب ذلك، قاموا بتركه، لوجود خلافات بينه وبين الأخيرة على ملكية عقار والصادر قرار تمكين لصالحه.

تم ضبط المتهمة، واعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب بالاشتراك مع قائد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة و3 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمون بمحافظة القليوبية، تم ضبطهم، لإجباره على التوقيع على عدد من المستندات التي ضبطت بإرشاد المتهمة، وهي عبارة عن عدد من إيصالات الأمانة، وعدد من الإقرارات بالتنازل عن العقار محل النزاع، وعدد من الأوراق على بياض، وعدد من عقود البيع نهائى على بياض "جميعها مذيلة بتوقيع المجنى عليه"، وحافظة خاصة بالمجنى عليه بداخلها بعض الأوراق الخاص به.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه، تعرف عليهم واتهمهم بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.