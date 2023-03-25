كوكتيل إجرام.. حبس شخصين يتاجران في المواد المخدرة والسلاح

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 5 طبنجات صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الآيس – 8 قطع سلاح – كمية من مخدر الحشيش.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما “بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 5 طبنجات صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الآيس – 8 قطع سلاح – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.