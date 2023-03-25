حبس شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار وسلاح أبيض بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما “كيلو جرام من مخدر الاستروكس – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – سلاح أبيض – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.