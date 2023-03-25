حبس شخصين يتاجران في المواد المخدرة بالشروق

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 1.300 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة وملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما “1,300 كيلو جرام من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول”.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.