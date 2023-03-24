صورة| نرمين الفقي تنشر صورة تجمعها بأسرتها بعد الإفطار



شاركت "النجمة نرمين الفقي متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بوالدتها وسط أفراد أسرتهم وأصدقائهم المقربين، بعد تناولهم الإفطار.



وعلقت نرمين الفقي علي الصورة قائلة "مع اسرتي الجميلة قوى ربنل يحمينا جميعا كل عام وكل المصريين والامة العربية بخير رمضان كريم"



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “بعد النهاية” بطولة نرمين الفقي، البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على الشاشة ليدخل ضمن منافسات موسم دراما الشتاء.



وتصدر بوستر العمل جميع أبطاله، ويعتمد المسلسل في قصته على البطولة الجماعية.





