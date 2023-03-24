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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: البلاد تشهد أمطارا غزيرة والتحسن بداية من الأحد

صدى البلد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن معظم المحافظات فى شمال البلاد حتى شمال الصعيد تشهد تساقط أمطار.

أكدت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”،المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن ذروة الحالة الجوية من الليلة حتى مساء السبت، وكميات الأمطار ستكون بين المتوسطة والغزيرة.

غدًا السبت

أوضحت غانم أن غدًا السبت ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.

ولفتت غانم إلى أن البلاد ستشهد نشاط في حركة الرياح ومما تسهم فى زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.


وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التحسن فى حالة الطقس سيكون بداية من الاحد القادم. 
 

حالة الطقس الأرصاد الجوية عزة مصطفي الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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