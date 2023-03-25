عالم آثار: المطرية وعين شمس مناطق أثرية بكر.. فيديو

علق الدكتور حسين عبد البصير عالم الآثار، على نجاح البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف جامعة ليبزج في الكشف عن مزيد من بقايا معبد الشمس، أثناء استكمال أعمال حفائرها في الموسم الحالي بالمنطقة المحيطة بمتحف المسلة المفتوح من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية بمدينة اونو (هيلوبوليس) بمنطقة المطرية.

وقال الدكتور حسين عبد البصير عالم الآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "منطقة المطربة بالنسبة لنا منطقة مهمة لأنها العاصمة الدينية لمصر عبر العصور، والمكان الذي عُبد فيه الإله رع".

وأضاف: "المطربة تعتبر مكان أثري عبر العثور، ولم يتخذ أحد ملوك المصريين القدماء المطرية عاصمة سياسية على الإطلاق"، لافتا: "المطرية وعين شمس لا تزال منطقة أثرية بكر رغم البناء عليها لفترات كبيرة".