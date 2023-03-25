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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنته المتغيبة

ملك
ملك

أرسل القارئ سمير فكري يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة. 

وقال في استغاثته ابنتي ملك متغيبة من يوم الخميس الماضي من شارع 10من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة بمحافظة الجيزة برجاء من يتعرف عليها يتواصل علي رقم  01123242135. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

متغيبة بنت التواصل ملك تغيب المتابعة مشكلات شبرا الخيمة وجه

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