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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفارق 8 أهداف.. الزمالك يهزم الأهلي بدوري المحترفين لكرة اليد

يد الزمالك والأهلي
يد الزمالك والأهلي

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 31–23، في ختام مباريات المرحلة الثانية لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 16–12، قبل أن يواصل الفارس الأبيض تقدمه في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 31–23.

وشهدت المباراة تألق الظهير الأيسر للزمالك حسن قداح، حيث نجح في تسجيل العديد من الأهداف من خارج الـ 9 أمتار، ومحمود خليل فلفل بفضل تصدياته في حراسة مرمى.

بتلك النتيجة، حصل الزمالك على نقطة واحدة ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ 14.5، بينما تجمد رصيد الأهلي عند نفس النقطة الـ 14.5.

ومن المقرر أن تتأهل جميع الفرق إلى المرحلة الثالثة والأخيرة بالنقاط التي جمعتها من المرحلة الثانية، ويقام بينهما دوري من دور واحد للمنافسة على لقب دوري المحترفين.

ويحصل الفريق الفائز في المرحلة الثالثة والأخيرة على 3 نقاط، وفي حالة التعادل يحصل كل فريق على نقطتين، والخاسر على نقطة واحدة.

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