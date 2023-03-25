الفارس اللى بيعمل كوارث.. سخرية أم مدح من رامز جلال لـ أحمد السقا

أسطورة السينما فى العصر الحديث

وقع الفنان أحمد السقا، ضحية الحلقة الثانية لـ مقلب الفنان رامز جلال ، رامز نيفر ايند، والذي يذاع عبر قناة ام بي سي مصر ، مساء الجمعة.

ومر أحمد السقا، بعد مراحل خلال أحداث المقلب، قبل أن يكتشف أنه ضحية رامز جلال، ولعلى أبرز هذه المرحلة ، عندما واجه ثعبان رامز جلال، ليفاجىء الجميع برد فعل غير متوقع.

وبطريقة غير متوقعة ، امسك أحمد السقا ، الثعبان وقطع رأسه بأسنانه بكل هدوء دون أي تردد ، الأمر الذي سبب حالة من الصدمة لمحبي النجم.

فيما وثق رامز جلال، المشهد من خلال نشر مقطع فيديو للواقعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واليوتيوب، قائلا:"اسطورة السينما فى العصر الحديث، الفارس الى بيعمل كوارث.. أحمد السقا".

ومنذ أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.

وكشف البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.



