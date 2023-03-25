أمير عزمي: الزمالك أكبر من تاكيس جونياس.. وطولان الأنسب للقلعة البيضاء

أكد أمير عزمي مجاهد ، نجم الزمالك الأسبق ، أن الفريق الأبيض أكبر من التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز السابق.



وقال مجاهد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" ليس أي مدرب يستطيع قيادة الزمالك ، وفي رأيي أن الزمالك أكبر من تاكيس فهو مدرب لم يحقق أي بطولة في تاريخه".



وأشار إلى أن المدرب الوطني الأنسب لقيادة الزمالك ولو لنهاية الموسم موضحاً أن حلمي طولان مدرب الزمالك الأسبق الأنسب حالياً لفرض سيطرته على الفريق.



وأضاف:" طولان مدرب صارم ويستطيع التحكم في غرف الملابس وفي رأيي هو الأنسب لقيادة الزمالك".

