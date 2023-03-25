عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثالث أيام رمضان.. موعد أذان المغرب في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أذان صلاة المغرب طوال أيام شهر رمضان المُبارك 2023م، في محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ وذلك لإعداد وتجهيز وجبة الإفطار، بعد صيام دام لأكثر من 12 ساعة عن الطعام والشراب.

كما يبحث الكثير أيضًا عن موعد أذان صلاة الفجر بمحافظة سوهاج، بأول أيام شهر رمضان المُبارك؛ لمعرفة الوقت المُناسب للإستيقاظ من أجل إعداد وتناول وجبة السحور، حتى يستطيع الفرد أن يُمارس عمله خلال اليوم دون الشعور بإرهاق أو قلة راحة.

وينشر لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية، مواقيت الفروض الخمس حسبما جاء عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

اللحوم والدواجن.. ننشر لكم خريطة أسعار السلع الغذائية في معارض سوهاج

تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة في سوهاج

مواعيد الصلاة بـ ثالث أيام شهر رمضان المُبارك 2023م

الفجْر  ٤:٢٧ ص
الشروق  ٥:٥١ ص
الظُّهْر  ١١:٥٩ ص
العَصر  ٣:٢٧ م
المَغرب  ٦:٠٧ م
العِشاء  ٧:٢٢ م

سوهاج اخبار محافظة سوهاج صلاة المغرب اذان المغرب المغرب رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 40 مليار دولار.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الهلال السوداني

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

وكالة الفضاء الأوروبية: كويكب قادر على إنهاء العالم يمر قرب الأرض اليوم

موضوعات متعلقة

بأول جمعة في "رمضان".. موعد صلاة المغرب بمحافظة سوهاج

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تحذر: نوع واحد من الحقن يفسد الصيام

حلمى بكر: النجم إسماعيل شبانة أقوى من عبد الحليم حافظ

شوبير: حسام البدري مديرا فنيا لنادي الصفاقسي التونسي والإعلان غدا

دعاء الليلة الثالثة من رمضان.. 8 كلمات تجبر قلبك وتعوضه عن كل شيء

إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بالتصويت ضد خطة الإصلاح القضائي

باتشيكو: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. والفوز مهم للفراعنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح تساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر في الصيام

حقيقة صور القبض على دونالد ترامب بسبب اغتصاب إمرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب البرتقال مع الجزر بعد الإفطار؟

إرشادات لتجنب الإرهاق والتخمة بعد الإفطار في رمضان

فيديو

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

انتشار مرض غامض في أمريكا ليس له علاج.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ