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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: الصوم وأثره في تربية النفس.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

صدى البلد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية،  للتكون بعنوان “ الصوم وأثره في تربية النفوس ”. 

وطالبت وزارة الأوقاف في بيان لها جميع الأئمة بالإلتزام بموضوع الخطبة ومدتها، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

من ناحية أخرى افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة والذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: "أخلاق الصائمين"، حاضر فيه الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والقارئ الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي قارئًا، و بحضور جميع قيادات وزارة الأوقاف. 


وفي كلمته أكد وزير الأوقاف على حالة الرضا والسرور العارمة التي تشهدها بيوت الله (عز وجل) في جميع أرجاء الجمهورية، وهذه الملحمة الدعوية تعكس إيمان الشعب المصري ومدى حبه وتقديره لبيوت الله (عز وجل)، لافتا إلى بركة مجالس العلم، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً، فُضُلًا يَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فيه ذِكْرٌ قَعَدُوا معهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بأَجْنِحَتِهِمْ"، ويقول سبحانه: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ"، ويقول سبحانه: "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا".

الأوقاف وزارة الأوقاف خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة محمد مختار جمعة

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