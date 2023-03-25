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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع فؤاد الوسطاني يشكون من احتلال الباعة الجائلين للشارع

باعة جائلين
باعة جائلين

أرسل القارعادل فريد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد يشكو من انتشار الباعة الجائلين بالقرب من مسكنه .

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع شبرا وتحديدا شارع فؤاد الوسطاني بالقرب من محطة مترو مسرة من انتشار بائعي الخضروات الشارع واحتلالهم أغلب الأرصفة مما يتسبب باعاقة الطريق للمارة وتشوه الشكل الحضاري للمنطقة .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المكل رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة انسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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