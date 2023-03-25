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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هجمة شتوية عنيفة| أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات خلال ساعات

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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وأكدت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن ذروة الأمطار الرعدية بدأت بالفعل من مساء الجمعة ومتوقع استمرارها على مدار اليوم أيضًا؛ ولكن بشكل متقطع.

 وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا عل ارتفاع من 5 لـ 6 كم من سطح الأرض، بجانب وجود منخفض سطحي على سطح الأرض ويعمل كلًا منهما على حالة التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار المتفاوتة في الشدة كانت أهم عنصر في حالة التقلبات الجوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار المتوقع سقوطها اليوم تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة وقد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، لافتة إلى أنه نتيجة الطبيعة الجبلية في سيناء قد تتكون سيول على بعض الطرق المؤدية من وإلى المدن الموجودة في سيناء.

 

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