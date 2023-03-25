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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تواجه التعصب بحملة "الرياضة أخلاق ورقي" ضمن مشروعات التخرج لطلابها

كلية الاعلام جامعة
كلية الاعلام جامعة القاهرة

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، ندوة بعنوان "مواجهة التعصب الرياضي"، والتي أُقيمت في نطاق مشروع تخرج طلاب الشعبة الإنجليزية في حملتهم "الرياضة أخلاق ورقي"، وذلك في إطار حرص الجامعة على تثقيف وتوعية طلابها بالقضايا الحيوية، ودعم دور الدولة المصرية في مواجهة التعصب بكافة أشكاله.

 

واستهدفت الندوة توعية الطلاب بأهمية التصدي لظاهرة التعصب الرياضي، والارتقاء بالروح الرياضية والقيم والمبادئ التي يجب التحلي بها، وتعزيز لغة الحوار والنقاش وسماع الرأي الآخر، ودعم أخلاقيات التشجيع اللائق، ونشر الروح الرياضية التي تُعد أساس المؤازرة والتشجيع، ومناقشة دور الإعلام في الحد من هذه الظاهرة بما يساهم في تحقيق الأمن بمفهومه الشامل حيث تعد الرياضة من ركائز التنمية البشرية والاقتصادية، ومن أدوات حماية المجتمع وتحصينه من الأفكار الهدامة والانحرافات المدمرة، بالإضافة إلى قدرتها على رسم صورة ذهنية متميزة عن الدول والشعوب، ومد جسور التواصل، وتعزيز العلاقات الإنسانية ومهارات التعايش بين الشعوب.

 

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات والثوابت الواجب تطبيقها في الإعلام عامة والإعلام الرياضي خاصة للتصدي لظاهرة التعصب الرياضي، أهمها ضرورة تطبيق ضوابط الأخلاقيات الإعلامية في القنوات التابعة للأندية لمنعها من الخروج عن السياق العام، والحفاظ على الذوق العام في التناول الإعلامي للفعاليات الرياضية، والمحاسبة على التجاوزات التى تشهدها الساحة الرياضية ومن بينها الإعلام الرياضى وتخلق بيئة تعصب وتثير الفتن بين الشباب وتحول المنافسة إلى صراع، والاستمتاع الى معركة، والروح الرياضية إلى انتقامية.

جامعة القاهرة كلية الإعلام محمد عثمان الخشت كلية الاعلام جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت مشروعات التخرج

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