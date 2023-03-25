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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتاء راجع بقوة| الأرصاد تحذر من سيول تضرب البلاد اليوم وانخفاض في الطقس

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية عن حالة الطقس ، خلال الفترة الراهنة ، موضحة أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد طبيعية في مثل هذا الوقت من العام ، متابعة : " دايما في الوقت ده بنشوف الأربع فصول في وقت واحد " .

وتابعت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية رشا مجدي ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن فصل الربيع معروف بتقلبات جوية سريعة وحادة ، مشيرة إلى أن التقلبات الجوية مساء أمس كانت بسبب التأثر بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية ، موضحة أن ارتفاع الطقس أمس كان له دور في تكاثر السحب الرعدية بالمساء .

الأرصاد

وأردفت " غانم " ، أن أغلب محافظات الجمهورية شهدت سقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة ، والرعدية ، منوهة أن الأمطار مستمرة على مدار اليوم ، السبت  .

الأرصاد تحذر من السيول اليوم 

وحذرت " غانم " من سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة ، وتكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة من اليوم على الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء ومدن القناة ، لافتة إلى أن الطبيعة الجبلية في سيناء تسبب تشكل السيول ، فضلا عن رياح شمالية رطبة تسبب في انخفاض ملحوظ في الطقس ، متابعة : " أجواء شتوية معتدلة نهارا وباردة ليلا " . 

وأكدت “ غانم ” ، أنه بدءا من الغد تتلاشى فرص سقوط الأمطار ، وتتحسن الحالة الجوية ، وتنحسر الأمطار ، مع استمرار انخفاض الطقس على مدار الأسبوع . 

الأرصاد توك شو الدكتورة منار غانم برنامج صباح البلد منخفض جوى سيول

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