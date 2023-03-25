شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية ، أن إدارة الزمالك تراجعت عن تجديد عقد حمزة المثلوثي وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه من أجل حسم المدير الفني الأجنبي الجديد .

وشدد شوبير علي أن ، هدف الزمالك في الفترة الحاليه التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد .

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في كأس الرابطة.

وشهد المران التركيز على رفع الحمل البدني للفريق، وخاض لاعبو الأبيض مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة تحت إشراف علاء رجب المعد البدني.

وأدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات الفنية، شهدت تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والخططية، بجانب التركيز على استغلال الكرات الثابتة مع تصحيح بعض الأوضاع الفنية في حالة الدفاع.

وخضع محمد عبد الغني لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية على هامش مران اليوم، ضمن البرنامج الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية المقبلة.

وواصل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في الركبة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته الجماعية قبل مواجهة البنك الأهلي، عصراً غدا السبت على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.