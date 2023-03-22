ميدو يزف بشرى سارة لجمهور الزمالك .. تفاصيل مثيرة

أكد أحمد حسام ميدو، رحيل جيسوالدو فيريرا عن تدريب الزمالك، بعد ما توصل مسئولو النادي لاتفاق مع المدرب البرتغالي يقضي برحيله بالتراضي بين الطرفين.

وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك توصل لاتفاق يقضي برحيل جيسوالدو فيريرا بالتراضي بين الطرفين".

أضاف: "جمهور الزمالك ليس ناكرًا للجميل، ويشكر فيريرا على مجهوده وإخلاصه وعلى طريقة رحيله المثالية، وعلى الموسم الماضي الذي يعتبر موسمًا استثنائيًا" .

وواصل: "الزمالك يفكر حاليا في تأسيس شركة كرة قدم حقيقية تدير قطاع كرة القدم، تحت رعاية مجلس إدارة النادي، ولكن الشركة لها رئيس خاص ونائب رئيس".