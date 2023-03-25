برلماني: الطرق والمحاور الجديدة أحد أهم عوامل نجاح الاستثمار

أثنى النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الجمعة، حيث تابع الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وتفقد أعمال محور المستشار عبدالمجيد محمود، بطول 7 كيلو مترات، والذي ينقل الحركة بين «محور الشهيد» مرورًا إلى نزلة المقطم، ومنه إلى صلاح سالم ، مؤكدا أنها تعكس حرص الرئيس على المتابعة على أرض الواقع.



وقال النائب عمرو عكاشة ، إن هذا المحور يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، والذي ينقل الحركة بين محور الشهيد وصولا إلى منزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم، كما أنه سيقوم إلى جانب محاور "ياسر رزق" و "سميرة موسى" والحضارات"، بنقل الحركة من منطقة الكورنيش إلى المقطم .



وأضاف النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، ان محور "المستشار عبد المجيد محمود"، سوف يخفف الضغط المروري على شارع 9 وعلى محور "ياسر رزق"، والذي تم الانتهاء من 50% من أعماله .



وثمن النائب عمرو عكاشة ، توجيه الرئيس السيسي بإقامة كورنيش واستكمال بناء الأسواق للتخفيف عن الناس ، وكذا إقامة شبكة طرق تربط من خلال ما يتم تنفيذه ليس فقط لخدمة المقطم وإنما أيضا إقامة محور مواز لصلاح سالم.



كما أكد عضو مجلس الشيوخ ،أن الطرق والمحاور الجديدة، تساهم بشكل كبير فى حركة المواطنين، وتعد أحد أهم عوامل نجاح الاستثمار ، حيث تساهم الطرق والمحاور فى سرعة النقل، والوصول من مكان لآخر فى وقت قليل جدا مقارنة بما كان يتم فى السابق.