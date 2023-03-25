عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الطرق والمحاور الجديدة أحد أهم عوامل نجاح الاستثمار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أثنى النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، على جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الجمعة، حيث تابع الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وتفقد أعمال محور المستشار عبدالمجيد محمود، بطول 7 كيلو مترات، والذي ينقل الحركة بين «محور الشهيد» مرورًا إلى نزلة المقطم، ومنه إلى صلاح سالم ، مؤكدا أنها تعكس حرص الرئيس على المتابعة على أرض الواقع.

وقال النائب عمرو عكاشة ، إن  هذا المحور يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، والذي ينقل الحركة بين محور الشهيد وصولا إلى منزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم، كما أنه سيقوم إلى جانب محاور "ياسر رزق" و "سميرة موسى" والحضارات"، بنقل الحركة من منطقة الكورنيش إلى المقطم .

وأضاف النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ،  ان محور "المستشار عبد المجيد محمود"، سوف يخفف الضغط المروري على شارع 9 وعلى محور "ياسر رزق"، والذي تم الانتهاء من 50% من أعماله .

وثمن النائب عمرو عكاشة ،  توجيه الرئيس السيسي بإقامة كورنيش واستكمال بناء الأسواق للتخفيف عن الناس ، وكذا  إقامة شبكة طرق تربط من خلال ما يتم تنفيذه ليس فقط لخدمة المقطم وإنما أيضا إقامة محور مواز لصلاح سالم.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ  ،أن الطرق والمحاور الجديدة،  تساهم بشكل كبير فى حركة المواطنين،  وتعد أحد أهم عوامل نجاح الاستثمار ، حيث تساهم الطرق والمحاور فى سرعة النقل، والوصول من مكان لآخر فى وقت قليل جدا مقارنة بما كان يتم فى السابق.

الطرق الطرق والمحاور السيسي الاستثمار مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات القادمة

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

الزمالك اليوم.. هزم يد الأهلي وكاف يزف بشرى إفريقية وتجهيز بديل فتوح

مسلسل هبوط الذهب .. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25-3-2023

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

ترشيحاتنا

إقبال كبير على الذهب.. اعرف توقعات أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة

لا تدخل الجوف..الصحة: المحاليل لا تفطر الصائم في نهار رمضان

قائمة الأدوية المفطرة وغير المفطرة في نهار رمضان| تعرف عليها

حكاية الشحاتة المليونيرة| متسولة القاهرة الجديدة جمعت 6 ملايين جنيه.. واستخدمت "النقاب" للتخفي| اعترافات مثيرة

شعر بها السكان.. هزة أرضية تضرب لبنان

موعد اذان المغرب ومواقيت الصلاة 3 رمضان.. فى القاهرة والجيزة وأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في العناية المركزة.. بلوجر شهيرة تستغيث بعد توقف قلب نجلها

فوائد تناول المكسرات بين الإفطار والسحور في رمضان

سفرة رمضان|صدر رومي روستو مع أرز بالخلطة والحلو كنافة عثمانلية

مع تقلبات الجو .. هاني الناظر يقدم روشتة لمرضى الحساسية

فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

34 زلزالا تضرب دولة عربية.. وكارثة جديدة في تركيا | فيديو

ميدو يكشف سر استمرار شيكابالا في الملاعب ويكشف مفاجأة عن رمضان صبحي/فيديوجراف

زكاة الفطر 2023.. اعرف قيمتها ولمن تعطى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ