أول تعليق من إبراهيموفيتش بعد إنجازه التاريخي في تصفيات أمم أوروبا

علق زلاتان إبراهيموفيتش، قائد منتخب السويد، على إنجازه التاريخي في تصفيات أمم أوروبا، بعد مشاركته أمام بلجيكا، أمس الجمعة.

وأصبح إبراهيموفتش البالغ من العمر 41 عاما، أكبر لاعب سنا يشارك في تصفيات أمم أوروبا.

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات صحفية عقب مباراة بلجيكا: "أريد أن أستمر في لعب كرة القدم، بالطبع إذا شعرت أنني بحالة جيدة فهذه هي أولويتي".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية في ميلان، إذا أرادوا أن أبقى، فأنا سعيد، أنا مستعد للاستمرار".

وخسر منتخب السويد أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة، سجلها روميلو لوكاكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024.