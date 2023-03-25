إزالة 2124 متر تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني ليتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

وحفاظاً على الرقعة الزراعية شنت الأجهزة التنفيذية حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من ١٨ مارس حتي ٢٤ مارس الحالي.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة 2124 متر و تطبيق القانون على المخالفين.