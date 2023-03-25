مسجلا نفس توقيت أول وثاني أيام الشهر الكريم..تعرف على توقيت أذان المغرب فى بورسعيد

لم يختلف توقيت رفع أذان المغرب فى محافظة بورسعيد فى ثالث ايام شهر رمضان المبارك اعاده الله على الأمة بالخير و اليمن و البركات عن سابقيه فى اول وثاني أيام الشهر الكريم.

وقد أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة بمحافظة بورسعيد فى ثالث أيام رمضان لعام ٢٠٢٣ و الذي يواكب يوم السبت ٢٥ مارس والذي تساوى فى توقيته مع أول يومين من الشهر المعظم.

وفى التوقيت الذي جاء اذان الفجر في الرابعة و ٢١ دقيقة يرفع أذان المغرب بمحافظة بورسعيد فى ثالث أيام شهر رمضان المبارك فى تمام الساعة ٦ م و ٥ دقائق والذي ينطلق معه صوت مدفع الإفطار.

وتشهد محافظة بورسعيد العديد من مظاهر الاحتفال بالشهر المبارك حيث يتبارى أهالي الباسلة فى توزيع المشروبات الرمضانية و التمور على المارة وقت رفع الاذان بمداخل العمارات السكنية و فى الشوارع امام المطاعم و الكافيهات و المحلات التجارية .

وحرص أهالى بورسعيد كعادتهم فى ابتكار أشكال الزينة الرمضانية و الإبداع فى تصميم فوانيس رمضان بكافة الاحجام و الأشكال متعددة الخامات والاضاءات احتفاء و احتفال بقدوم الشهر الكريم.