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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب داء نادر .. بريطاني يفقد حياته بعد تناول نوع من الجبن

الجبن
الجبن

مات لسبب غريب..توفي شخص بسبب نوع من الجبن يتسبب في مرض نادر لا يصيب الا عددا قليلا من البشر.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، توفي الرجل في المملكة المتحدة بعد تفشي داء الليستريات المرتبط بجبن البارونت الطري.


وقالت الشركة التي تصنّع الجبن، إنها تعمل «بشكل وثيق» مع الوكالة لكشف ملابسات القضية.


وأكدت وكالة المعايير الغذائية وجود 3 حالات إصابة بالليستريات مرتبطة بتفشي المرض، مما أدى إلى وفاة شخص.


قالت تينا بوتر، رئيسة قسم الحوادث في وكالة المعايير الغذائية: «تم العثور على سلالة ذات صلة جينية وثيقة من الليستريات المستوحدة في عينات من جبن البارونت، في جميع الحالات الثلاث ضمن هذا التفشي.

 ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن جميع المرضى أصيبوا بداء الليستريات نتيجة تناول جبن البارونت».


وتابعت: «على الرغم من العثور على مصدر لليستريات في منتجات الجبن، فإن العمل على التأكد من سبب تفشي المرض مستمر».

الجبن مرض

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