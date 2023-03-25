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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"إسكوا": مصر وضعت استراتيجية مطورة لحماية المنافسة بين الشركات

نتالي خالد
نتالي خالد

قالت نتالي خالد، مسؤولة الشؤون الاقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، إن مصر وضعت استراتيجية مطورة في ملف حماية المنافسة، مؤكدة أن الشركات المملوكة للدولة غير معفاة من قانون المنافسة.

وأوضحت نتالي خالد، خلال لقاء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحديات عديدة أمام تطبيق الحياد التنافسي بالمنطقة العربية، مؤكدة أن بعض الشركات لا تزال تُمنح إعفاءات تنافسية استثنائية بالمنطقة.

وعَزت صعوبة تطبيق الحياد التنافسي إلى الاختلافات الواضحة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة بدول المنطقة، مشيرة إلى أن "إسكوا" تدعم عدم منح أي استثناءات لتطبيق الحياد التنافسي.

ورأت "نتالي" أن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية من شأنه تخفيف الفجوة بينها، مؤكدة أن اللجنة تسعى لوضع مفاهيم للحياد التنافسي لتوعية الدول العربية، مشيرة إلى أن اللجنة تستهدف وضع بنود واضحة في قوانين المنافسة وحماية المستهلك.

ولفتت إلى أن الحياد التنافسي بات واحدًا من أهم مصطلحات بنود سياسة المنافسة بشكل عام، مشيرة إلى ضرورة تطبيقه على جميع الشركات بشكل عام بلا استثناءات.

إسكوا نتالي خالد القاهرة الإخبارية الأمم المتحدة التكامل الاقتصادي

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