سفاجا تشارك في ساعة الأرض بإطفاء الإضاءة بالشوارع لمدة 60 دقيقة

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، عن مشاركة الوحدة المحلية لمدينة سفاجا في ساعة الأرض، مساء اليوم السبت، من خلال تنسيق بين هندسة الكهرباء وإدارة الكهرباء، لاختيار عدد من الشوارع بنطاق كل وحدة محلية لإطفاء الأنوار غير الضرورية بها، وذلك لمدة ساعة ابتداء من الساعة 8.30 حتى 9.30.

وأوضح رئيس المدينة، أن ذلك تزامن مع الحدث العالمي ساعة الأرض الذي تحتفل فيه جميع دول العالم بهدف توعية المواطنين بتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة من المشروعات الصناعية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تؤثر في المناخ وتهدد حياة سكان الكرة الأرضية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال.

كلف شعبان، المهندسة هنادي محمد الصغير مسئولة الكهرباء بالمدينة بالتنسيق الجهات المعنية واختيار الشوارع لطفاءها التي لا تؤثر على السلامة العامة لمدة ساعة واحدة، وتم اختيار شارع الإستاد والشارع الخلفي وشارع الكورنيش وجزء من الممشى وشارع سفاجا قنا والشارع الرئيسي من ميدان الأباريق حتى سفاجا البلد.



يذكر أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي من تنظيم "الصندوق العالمي للطبيعة"، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس.