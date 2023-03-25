مطار مرسي علم يبدأ استقبال 45 ألف سائح على متن 121 رحلة أوروبية

بدأ مطار مرسي علم الدولي في استقبال نحو 45 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية الأوربية حسب جداول التشغيل على متن 121 رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دولة اوروبية خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات مطار مرسي علم لإستقبال 121‪ رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دول اوروبية من بولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، والنمسا وسويسرا، والمجر، وليتوانيا ولوكسمبورج.

فيما تشهد الفنادق والقري السياحية بالغردقة انخفاضا كبيرا في السياحة الداخلية للمصريين مع بدء شهر رمضان المبارك ويستمر هذا الانخفاض طوال الشهر حتي بدء اجازة عيد الفطر.