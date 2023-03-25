فرج عامر: نجم الأهلي يقترب من الرحيل للدوري الإنجليزي

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن نادي بيرنلي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع اللاعب بيرسي تاو جناح الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك " نادي بيرنلي الانجليزي الذي يلعب في الدرجة الثانية ، يرغب في التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الأهلي والجنوب أفريقي الجنسية".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الهلال السوداني مساء السبت 1 إبريل المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.