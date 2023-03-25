الدكتورة منال متولي نائبًا لرئيس حزب صوت الشعب

أصدر الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، قرارًا تنظيميًا بتكليف الدكتورة منال متولي، نائبًا لرئيس الحزب.



يذكر أن الدكتورة منال متولي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في الهندسة الكيمائية بجامعة القاهرة ، وحاصلة علي ٣ براءات اختراع لرفع الرقم الأوكيتي للبنزين ، فضلًا عن أنها صاحبة دعوة استرجاع أملاك الأسرة العلوية باليونان في عهد الرئيس السيسي عام ٢٠١٦ .



وتشغل الدكتورة منال متولي منصب أمين عام مساعد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ، كما حصلت على جائزة المرأة الشجاعة على مستوى الشرق الأوسط عام ٢٠١٦ ، وهي المصرية الوحيدة التي لها لوحة فنية داخل جدران الفاتيكان.