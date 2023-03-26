عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 26-3-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-3-2023؛ في محلات الصاغة بعد أن تراجع أمس بمقدار 20 جنيها في الجرام الواحد في المتوسط.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو  2000 جنيه للبيع و 2020 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2023

تقريردولي يكشف تأثير الأحداث الحالية على سعر الذهب

سعر عيار 24


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي قيمة نحو 2286 جنيها للبيع و 2309 جنيهات للشراء

سعر عيار 18

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1714 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء.

سعر عيار 14


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل قيمة نحو 1333 جنيها للبيع و 1347 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب


ووصل  الجنيه الذهب إلي 16 ألف جنيه و16.16 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب


بلغ سعر أوقية الذهب نحو71.086 ألف جنيه للبيع و 71.8 ألف جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب


ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.285 مليون جنيه للبيع و 2.308 مليون جنيه للشراء

تراجع عالمي

تراجعت أسعار الذهب ، وخسرت نحو 3 دولارات في المعاملات الفورية بعد مكاسب قوية في الجلسة الماضية.


وبحلول الساعة 09:54 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.13 في المائة أو ما يعادل 3 دولارات ليصل إلى 1991.9 دولار للأونصة.


ونزلت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.07 في المائة أو ما يوازي 1.55 دولار لتصل إلى 1994.3 دولار للأونصة.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.18 في المائة إلى 23.29 دولار، وزاد البلاتين 0.03 في المائة إلى 992.55 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.19 في المائة إلى 1421.5 دولار.
 

مصير أسعار الذهب

تناول تقرير نشر منذ قليل عبر وكالة إنفستنج الاقتصادية المتخصصة، مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت عنوان “الذهب إلى أين الآن بعد التوترات؟ مستويات هامة وأحداث بارزة”

وبحسب التقرير، فقد حققت العقود الآجلة للذهب مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، واستقرت ضمن نطاق ممتاز قريبة من الهدف الرئيسي عند 2000 دولار، حيث حدت الاضطرابات الجديدة في الأزمة المصرفية من الولايات المتحدة إلى أوروبا من التداعيات الناجمة عن انتعاش الدولار الذي أثر على المعدن الأصفر.

 المقبلة
وعاد الذهب إلى 2000 دولار للأوقية خلال الـ 24 ساعة الماضية ولكنه أغلق دون هذه المستويات المرتفعة أمس الجمعة مع ارتفاع مؤشر الدولار  للمرة الأولى في أسبوع، وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، إلا أن هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وخاصة الذهب، كان لا يزال واضحًا حيث أصبح دويتشه بنك أحدث اسم كبير يظهر في الأزمة المصرفية من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

كانت المخاوف المتزايدة بشأن التضخم يظل الذهب أيضًا في أذهان المستثمرين على الرغم من أن مسؤولًا كبيرًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال أمس الجمعة أنه قد تكون هناك حاجة لرفع الفائدة الأمريكية مرة واحدة هذا العام.

وقال جيمس بولارد ، رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس وأحد أكثر دعاة البنك المركزي تشددًا في رفع معدلات الفائدة، إن رفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 3 مايو أو 14 يونيو قد يكون الأخير في الوقت الحالي، وأضاف البنك المركزي 475 نقطة أساس إلى الأسعار منذ مارس 2022 في محاولته لمحاربة أسوأ تضخم أمريكي في 40 عامًا. 
 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

بعدما أخفته الصين.. اكتشاف الحيوان الرئيسي المتسبب في وباء كورونا

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

لوني أبيض مش بتاعت تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

موضوعات متعلقة

هبوط الذهب 110 جنيهات.. سعر جرام عيار 21 اليوم السبت 25 - 3 - 2023

ترشيحاتنا

60 جنيها.. تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض الآن والبط مفاجأة

سعر BMW X4 موديل 2023 في مصر.. صور

عجائب وأسرار صلاة الضحى في رمضان.. واظب عليها وترقب الرزق وإجابة الدعاء

سعر الدولار في البنوك اليوم 26-3-2023

تامر عبد المنعم: اتولدت في بوقي معلقة دهب.. والمسرح ارتبط بالضحك

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحطم زجاج السيارات.. بلطجي يثير الرعب في شوارع بورسعيد

لحظة مؤثرة بين مراسلة أمريكية وابنها على الهواء.. فيديو

ماتمسكش شعري.. باروكة ياسمين عز تطير بالهواء في برنامج رامز نيفر إيند

شاهد.. مقطع متداول لنخلة الجميرا تتزين بهلال رمضان

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ