سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2023

تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 25 - 3 - 2023 التراجع محليا وعالميا.. وينشر صدى البلد، أسعار الذهب اليوم في مصر، وذلك بعد تراجع سعر الجرام عيار 21 من مستويات 2150 جنيها ليسجل 2040 جنيها من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 2,309 شراء 2,331

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 22 بيع 2,116 شراء 2,137

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 2,020 شراء 2,040

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 1,731 شراء 1,749

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14 بيع 1,347 شراء 1,360

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 12 بيع 1,154 شراء 1,166

الاونصة بيع 71,797 شراء 72,507

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بيع 16,160 شراء 16,320

الكيلو بيع 2,308,571 شراء 2,331,429

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,309 شراء 2,331 عيار 22 بيع 2,116 شراء 2,137 عيار 21 بيع 2,020 شراء 2,040 عيار 18 بيع 1,731 شراء 1,749 عيار 14 بيع 1,347 شراء 1,360 عيار 12 بيع 1,154 شراء 1,166 الاونصة بيع 71,797 شراء 72,507 الجنيه الذهب بيع 16,160 شراء 16,320 الكيلو بيع 2,308,571 شراء 2,331,429 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة في تداولات هادئة لتظل بالقرب من أعلى مستوى سجلته يوم أمس عندما طرقت أبواب المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة من جديد، وفي طريقها لتسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي لتحقق الاستفادة من زيادة الاقبال على الملاذ الآمن في الأسواق، وفق gold Bullion.



ويتداول الذهب في البورصة العالمية وقت صياغة تقرير جولد بيليون عند المستوى 1990.30 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2003.22 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ عام مطلع هذا الأسبوع عند 2009.69 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الأسواق منذ انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما حقق مكاسب للذهب تصل إلى 170 دولارا منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

أما عن الدولار الأمريكي فقد عاد إلى التعافي لليوم الثاني على التوالي ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.5% خلال جلسة اليوم وذلك بعد ان سجل يوم أمس أدنى مستوى في 7 أسابيع عند 101.53، وفق جولد بيليون

أسعار الذهب اليوم السبت 25 - 3 - 2023

المستثمرين وصناديق الاستثمار زادت من نسب احتفاظها بالذهب لمواجهة أية مخاطر محتملة في قطاع البنوك عقب أزمة سليكون فالي ، ويأتي هذا بعد أن خفف البنك الاحتياطي الفيدرالي من موقفه المتشدد في سياسته النقدية ورفعه الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى رفع آخر في الفائدة خلال 2023 على أن يتوقف بعدها.

تغيرت نبرة البنك الفيدرالي خلال بيانه الأخيرة وحذفه لعبارة "توقعات الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة" التي استمرت في بيان البنك خلال اجتماعاته منذ العام الماضي التي رفع خلالها الفائدة لتتحول إلى "بعض عمليات تثبيت السياسة الإضافية".

كل هذه المتغيرات زادت من الضغط السلبي على الدولار الأمريكي لأن الأسواق أصبحت ترى أن ذروة أسعار الفائدة أصبحت قريبة، وهو ما يعكس خوف الفيدرالي من تسبب رفع الفائدة في ضعف معدلات النمو بالإضافة إلى زيادة أوجاع قطاع البنوك، وتقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى فقط هذا العام، بعد رفع معدلات الفائدة التراكمية بمقدار 475 نقطة أساس في الأشهر الـ 12 الماضية.

وقال تقرير جولد بيليون ، إن التوقف المؤقت في دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي يبشر بالخير للذهب، الذي تعرض لضغوط من قوة الدولار وارتفاع العائدات خلال عام 2022 وأظهرت البيانات الأخيرة أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب قد أضافت أكثر من 300 ألف أونصة من الذهب خلال جلسة التداول الأخيرة، وهو ما يعد أكبر مكسب يومي منذ شهر يونيو الماضي.

و أشارت عدة تقارير صادرة عن بنوك الاستثمار أن التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد ارتفعت بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس استمرار المخاوف بشأن مستقبل النمو في الاقتصاد الأمريكي والتحوط ضد أزمة القطاع المصرفي وارتفع صندوق الاستثمار SPDR Gold (GLD) خلال تداولاته جلسة الأمس وسجل أعلى مستوى منذ الأسبوع الأول من مارس عام 2022 ليسجل ارتفاع خلال جلسة الأمس بنسبة 1.25% في طريقه لإغلاق الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.1%.