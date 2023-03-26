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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين روجا للعقاقير المخدرة بالقاهرة

عقاقير مخدرة
عقاقير مخدرة

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة عقاقير طبية مؤثرة بقصد الإتجار فيها بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكان قد ضبط رجال أمن القاهرة شخصين بحوزتهما عقاقير طبية مؤثرة بقصد الإتجار، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأقراص الدوائية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد 150 أمبول من عقار ميداثتيك المؤثر على الحالة النفسية - عدد ٥٠٠ قرص من عقار كيميريكا المؤثر على الحالة العصبية - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترف أحدهما بحيازته للعقاقير المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف بإقتصار الآخر على توصيله بالسيارة دون علمه بحيازته للمضبوطات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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