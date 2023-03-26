تجديد حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بحلوان

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وكانت قد قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالإنتقال والفحص تبين قيام 4 أشخاص مقيمين بالعقار محل البلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم ، وعُثر على حفرة بمدخل العقار بعمق 3 متر ، وكذا الأدوات المستخدمة فى التنقيب تم ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.