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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: الولايات المتحدة تدرس المزيد من الدعم للبنوك

صدى البلد

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، اليوم، أن السلطات الأمريكية تدرس توسيع تسهيل إقراض طارئ يقدم للبنوك للمزيد من الدعم، في محاولة يمكن أن تمنح بنك فيرست ريبابليك (FRC.N) مزيدًا من الوقت لدعم ميزانيته العمومية.

ونقل التقرير عن أشخاص على دراية بالوضع، إن جميع المداولات في مرحلة مبكرة، ويعد توسيع برنامج الإقراض الطارئ للاحتياطي الفيدرالي أحد الاعتبارات العديدة من قبل المسؤولين لدعم المقرض المتعثر.

في حين أن أي تغييرات في عروض السيولة الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي ستنطبق على جميع المستخدمين المؤهلين، يمكن تصميم التعديلات لضمان استفادة First Republic من التغييرات ، كما قالت بلومبرج.

لم يرد فورست ريبابليك وممثلون عن وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي على الفور على طلب رويترز، كما رفضت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) التعليق.

في وقت سابق من هذا الشهر، عمل الفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن مع المنظمين لوضع تدابير لدعم النظام المصرفي، بما في ذلك إنشاء مرفق جديد لمنح البنوك الوصول إلى أموال الطوارئ وتسهيل الاقتراض من بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالات الطوارئ.

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