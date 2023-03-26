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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الذرية تعلن عن موعد زيارة جروسي القادمة لمحطة زابورجييه النووية

مدير العام للوكالة
مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وكالة الطاقة الذرية في بيان اليوم السبت، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، سيتوجه إلى المحطة النووية في منطقة زابورجييه بجنوب أوكرانيا في نهاية شهر مارس الجاري.

وقال مسؤولون إن جروسي مدير وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيقيم بشكل مباشر الوضع الخطير للأمان النووي والأمن في المنشأة.

وتابع البيان : "ستكون هذه هي المرة الثانية التي يعبر فيها جروسي خط المواجهة من أجل الوصول إلى أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا والأولى منذ تأسيسه لوجود دائم لخبراء الوكالة في الموقع في جنوب أوكرانيا".

وقال البيان نقلاً عن رافائيل جروسي "لقد قررت السفر مرة أخرى إلى محطة زابورجييه للطاقة النووية لأرى بنفسي كيف تطور الوضع منذ سبتمبر الماضي والتحدث إلى أولئك الذين يديرون المنشأة في هذه الظروف غير المسبوقة والصعبة للغاية".

 وأضاف جروسي "إنني ما زلت عازمًا على مواصلة بذل كل ما في وسعي للمساعدة في تقليل مخاطر وقوع حادث نووي خلال الحرب المأساوية في أوكرانيا".

وأشار جروسي إلى أنه على الرغم من وجود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع لمدة سبعة أشهر ، فإن الوضع في المحطة محفوف بالمخاطر.


وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سفره إلى أوكرانيا كان يهدف أيضًا إلى ضمان الحفاظ على التناوب المنتظم لخبراء الوكالة من وإلى الموقع وتحسينه ، في أعقاب الظروف الصعبة للغاية التي واجهها الخبراء خلال المناوبة السابقة في فبراير والتي تأخرت بسبب شهر تقريبا.

وسيرافق جروسي مجموعة جديدة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهو الفريق السابع من نوعه الذي يعمل في الموقع.

وتخضع محطة زابورجييه ويخضع المصنع للسيطرة الروسية منذ شهر مارس من العام الماضي ، لكن لا يزال معظمه يديره عمال أوكرانيون.

أثارت الهجمات على المجمع مخاوف بشأن شبح وقوع كارثة نووية ، وكان موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون الموقع لتقييم الأضرار. في الآونة الأخيرة ، قالت الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة إنها لم تتمكن من تناوب الفرق في المحطة بسبب التقلبات المتزايدة في المنطقة.

وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأوكرانيا أن وكالته لن تعترف أبدًا بروسيا كمالكة لمحطة زابورجييه ، وفقًا لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

 كما تعهد جروسي بوجود مستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع محطات أوكرانيا النووية.
 

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