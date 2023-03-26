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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا السعيد تروج لمسلسل المداح: يا ترى هبة هتعمل إيه مع هايم

هلا السعيد
هلا السعيد

روجت الفنانة هلا السعيد لعرض مسلسل "المداح أسطورة العشق" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

هلا السعيد

ونشرت هلا السعيد صورة من مسلسل "المداح" وعلقت: "ياتري هبة هتعمل إيه مع هايم بعد ما اكتشف المصايب اللي بيعملها".

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال هلا السعيد، مشاركتها فى مسلسل "يوتيرن" والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبيرتوفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسىصلاح، نورهان، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

وشاركت هلا السعيد فى مسلسل "المداح 2" بطولة حمادة هلال، هبة مجدى، ولاء الشريف، كمال أبو رية، خالد سرحان،محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامرشلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل المداح حمادة هلال هبه مجدى أسطورة عشق مسلسل المداح أسطورة العشق الفنانة هلا السعيد

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