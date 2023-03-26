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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي سليم تكشف عن سبب رفضها لمهاجم الأهلي .. ولماذا فعل محمد رجب بلوك لها

مي سليم
مي سليم

حلت الفنانة مي سليم ضيفة في برنامج “العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع علي قناة “المحور” الفضائيه، للكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بحياتها الفنية والأسرية.

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مي سليم: محمد رجب زعلان مني وعامل لي «بلوك».. ولوسي قالت لي «مابحبكيش»

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مي سليم: رفضت الزواج من مهاجم الأهلي لأنه يصغرني بـ 10 سنوات

محمد رجب زعلان مني وعامل لي بلوك 

قالت الفنانة مي سليم، إنّ الفنان محمد رجب غضب منها وحظرها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسل ضربة معلم.

وقال لها "شيخ العرافين": "الفنانة لوسي مش بتحبك وقالت لك في مسلسل ولي العهد أنا مبحبكيش"، واعترفت مي سليم بصحة الواقعة، قائلة: "ازاي عرفت كل ده؟! دي من سنين، دي جامدة أوي، كانت واخدة موقف جامد مني ومكنتش حباني، وسألتها ليه مش بتحبيني، قالت لي آه مش بحبك أنا بحب أختك، دمك تقيل على قلبك، فقلت لها أنا بحبك ومبسوطة أوي إني بشتغل معاكِ، وبعد كده صعبت عليها وبدأت تتكلم معايا".

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "العرافة" في شهر رمضان الكريم، على قناة المحور، في كل أيام الأسبوع، وتحاول استدراج النجم لكشف أسرار حياته، ويشهد البرنامج الكثير من المفاجأت التي تدهش الضيف.

ويذاع البرنامج يوميًا على مدار شهر رمضان في تمام الساعة 6:15 مساء أي بعد رفع أذان المغرب عبر شاشة قناة المحور.

 

رفضت الزواج من مهاجم الأهلي لأنه يصغرني بـ10 سنوات

 

وكشفت الفنانة مي سليم، إنّها رفضت مهاجما هدافا بالنادي الأهلي لأنه أصغر منها 10 سنوات، موضحةً: "دي معلومة محدش يعرفوا خالص، شيخ العرافين عرف منين؟! إلا بقى لو أختي ميس بتسرب لك معلومات أو بترشيها".

وأضافت "مي سليم" : "انا مرتبطة بحد من الوسط الفني وبيقولوا له يا دكتور، وممكن تبقى الجوازة التالتة"، لترد عليها بسمة وهبة: "اتشطرتي جدا واتغيرتي تماما".
 


نفسي أتجوز عشان حاسة بالوحدة
 

وصرحت الفنانة مي سليم، إنّها تريد أن تتزوج لأنها تشعر بالملل من الوحدة، موضحةً: "والدي توفي في اليوم الأربعين من عمري، والموضوع كان مضايقني لأن ماما كانت لوحدها، عشت دور الرجل والست كتير وزهقت من الدور ده كتير".

وتابعت "مي سليم" : "مكنش نفسي أنفصل في المرة الأولى أو الثانية، كان نفسي أعيش في سلام، لا أشجع على الانفصال لانه صعب جدا، أعترف بأني تعبت كثيرا، ولما انفصلت في المرة الأولى لم يكن معي 20 ألف جنيه، واضطريت أنقل من الغناء للتمثيل".

وقالت: "نفسي إن التالتة تبقى تابتة، ولو ربنا كرمني برجل يا ريت ياخد باله مني ويراعي ربنا، إحنا كبرنا وعقلنا، الطلاق أمر صعب للغاية، ولا يمكنني أن أنصح به على الإطلاق".


البيوت أسرار.. وأنا أصريت على الانفصال 
 

ردت الفنانة مي سليم، على التصريحات التي أطلقها ضدها زوجها السابق الفنان وليد فواز، قائلة: "في ناس كتير اتضايقت منه عشان البيوت أسرار، أنا كنت على ذمة راجل، ومفيش راجل بيطلع يتكلم على أسرار بيته، كل الناس اتخضت من كلامه، الصغير قال عيب والكبير قال عيب".

وأضافت "سليم" : "ما جعله يطلق تصريحات ضدي أنني أصريت على الانفصال، كما أنه كان مرحبا بالانفصال، لكنه اندهش من سرعة القرار".

وتابعت: "عرفته لمدة 3 شهور في المسلسل، تجربة الزواج استمرت 10 أيام ولم تكن جيدة، كلامه ضايقني عشان بنتي مش حاجة تانية، مفيش سبب يخلي رد فعله بالقسوة دي، كل حاجة ربنا بيعملها خير، كان في مشكلة بيننا من أول يوم، وإحنا الاتنين اتسرعنا، وسبب قاسي وراء انتهاء الزواج".
 

 

طليقي اتهجم عليّ وعملت محضر ضده.. لكن علاقتنا احسن دلوقتي
 

وأشارت الفنانة مي سليم، إلى إنّها تولت مهمة الانفاق على ابنته لفترة بعد انفصالها عن زوجها بسبب مشكلات بينهما، لكن هذا الأمر تغير: "أصبحت علاقتنا جيدة جدا ويسأل عن ابنتنا".

وأضافت: "في الماضي كانت هناك مشكلات بيننا، حررت ضده محضرا في القسم لأنه تهجّم عليّ، علاقتنا جيدا، ومش ممكن أرجع له، لأننا أصدقاء".

وتابعت الفنانة: "كنت صاحبة قرار إنهاء العلاقة عشان فاض بيّ، زوجي كان يحبني وكان متمسكا بي، لكن ما حدث كان أقوى بكثير من الاستمرار، كان يحبني ويريد ارضائي، لكنني لم أرد الاستمرار، في البداية لم تكن هناك لغة حوار مشتركة بيننا تجعله يرى ابنته بعيدا عني، لكنه خرج عن شعوره، وتهجم عليّ، وبعد ذلك أخبرني بأنه ندم على ما فعله، زوجي السابق عقل،وابنتنا كبرت، وأتمنى أن يلتقي بابنة الحلال التي تجعله سعيدا، ولو يرضى أشوف له عروسة".
 

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