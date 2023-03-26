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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر قرب الحدود الإيرانية

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في محافظة ميسان.

وذكرت الهيئة - في تقرير مختصر أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم، أنها سجلت هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية تبعد 66 كم شمال شرق العمارة مركز محافظة ميسان.

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد سجل - في 25 مارس الماضي - هزة أرضية، ضربت العراق، بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و 17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

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